0

Разыгрывающий Маркиз Науэлл присоединится к «Басконии»

«Баскония» подпишет Маркиза Науэлла.

25-летний разыгрывающий (170 см) не был выбран на драфте-2023 и провел 2 сезона в лиге развития, всего один раз выйдя на паркет НБА в официальном матче за «Торонто».

В последнем розыгрыше G-лиги на его счету 17,3 очка, 8,9 передачи, 3,1 подбора и 1,9 перехвата за 30,1 минуты в среднем при точности трехочковых в 37,5%.

Науэлл согласовал контракт с «Басконией» и дебютирует в Евролиге.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Чемы де Лукаса
возможные переходы
logoЕвролига
logoчемпионат Испании
Маркиз Науэлл
logoБаскония
