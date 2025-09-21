«Баскония» подписала бывшего разыгрывающего «Торонто» Маркиза Науэлла
25-летний Науэлл продолжит карьеру в Европе.
«Баскония» объявила о заключении 2-летнего контракта с Маркизом Науэллом (170 см).
Большую часть сезона-2023/24 защитник находился на двухстороннем контракте с «Торонто», после того как не был выбран на драфте. Он провел за «Рэпторс» всего одну игру в НБА, после чего был отчислен в марте.
Науэлл участвовал в тренировочном лагере «Хьюстона» перед началом прошлого сезона, но не попал в основную команду. Весь сезон он провел в фарм-клубе «Рокетс» в Лиге развития, набирая в среднем 17,3 очка и 8,1 передачи за 30,1 минуты на площадке в 33 матчах.
В своем выпускном сезоне в колледже, выступая за «Канзас Стэйт Уайлдкэтс», Науэлл получил награду имени Боба Кузи, которая вручается лучшему разыгрывающему студенческого чемпионата США.
