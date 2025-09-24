0

Мамади Диаките выбыл из состава «Басконии» на неопределенный срок из-за вирусного заболевания

Мамади Диаките попал в больницу.

28-летний гвинейский форвард перешел в «Басконию» этим летом, переехав из США.

На выходных баскетболист неожиданно попал в больницу с высокой температурой и критической слабостью. Диаките проверили на ряд серьезных заболеваний, включая малярию, но не смогли поставить точный диагноз.

Диаките был выписан, но находится не в оптимальном состоянии и будет вынужден заново набирать форму. Сроки его возвращения в строй не определены.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
