Мамади Диаките выбыл из состава «Басконии» на неопределенный срок из-за вирусного заболевания
Мамади Диаките попал в больницу.
28-летний гвинейский форвард перешел в «Басконию» этим летом, переехав из США.
На выходных баскетболист неожиданно попал в больницу с высокой температурой и критической слабостью. Диаките проверили на ряд серьезных заболеваний, включая малярию, но не смогли поставить точный диагноз.
Диаките был выписан, но находится не в оптимальном состоянии и будет вынужден заново набирать форму. Сроки его возвращения в строй не определены.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости