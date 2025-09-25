Желько Обрадович о Джабари Паркере: «Он прибыл не в идеальном состоянии, но это нормально»

Главный тренер «Партизана» поделился впечатлениями о новичке команды.

«У Джабари Паркерa огромные амбиции. Не меньше амбиций и у других наших игроков. Когда я разговаривал с ним, то сказал, что наши цели самые высокие, именно поэтому мы хотели его заполучить.

Он игрок, жаждущий набирать очки, нацеленный на атаку. Прибыл не в идеальном состоянии, не на 100% готов к игре, но это нормально.

Мы будем работать над этим в период подготовки», – сказал Желько Обрадович.