Желько Обрадович о Джабари Паркере: «Он прибыл не в идеальном состоянии, но это нормально»
Главный тренер «Партизана» поделился впечатлениями о новичке команды.
«У Джабари Паркерa огромные амбиции. Не меньше амбиций и у других наших игроков. Когда я разговаривал с ним, то сказал, что наши цели самые высокие, именно поэтому мы хотели его заполучить.
Он игрок, жаждущий набирать очки, нацеленный на атаку. Прибыл не в идеальном состоянии, не на 100% готов к игре, но это нормально.
Мы будем работать над этим в период подготовки», – сказал Желько Обрадович.
