Джабари Паркер: «Европейский баскетбол гораздо более контактный. Здесь не свистят каждое мелкое нарушение»
Форвард «Партизана» высоко оценил уровень жесткости Евролиги.
«Европейский баскетбол гораздо более контактный, и мне привычно играть так, ведь я родом из Чикаго.
Здесь не свистят каждое мелкое нарушение. Мне это напоминает 90-е: жесткие фолы, иногда на грани неспортивного. Но все это ради соревновательного духа. Это здорово», – сказал Джабари Паркер.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
