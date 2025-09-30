Джабари Паркер: «Европейский баскетбол гораздо более контактный. Здесь не свистят каждое мелкое нарушение»

Форвард «Партизана» высоко оценил уровень жесткости Евролиги.

«Европейский баскетбол гораздо более контактный, и мне привычно играть так, ведь я родом из Чикаго.

Здесь не свистят каждое мелкое нарушение. Мне это напоминает 90-е: жесткие фолы, иногда на грани неспортивного. Но все это ради соревновательного духа. Это здорово», – сказал Джабари Паркер .