Желько Обрадович: «Нам нужен еще один «большой»

Главный тренер «Партизана» признал проблему с центровыми в команде.

«Когда мы планировали сезон, понимали, что должны учитывать травмы и плотный график. В составе должно быть минимум шесть «больших», а сейчас у нас четверо – Озетковски и Паркер здоровы, плюс Тайрик [Джонс] и Покусевски, которые не с командой.

Конечно, нам нужен еще один центровой. Мы работаем над этим все лето, но по разным причинам пока не удалось найти решение», – рассказал Обрадович в интервью порталу Sportske.net.

