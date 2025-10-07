«Даллас» подписал контракт с Дэлано Бэнтоном
Дэлано Бэнтон продолжит карьеру в «Маверикс».
Клуб сообщил о подписании контракта с 25-летним канадским баскетболистом. Детали сделки не разглашаются.
Летом Бэнтон был в поле зрения нескольких клубов Евролиги, особенно «Олимпиакоса», однако сам игрок всегда ставил карьеру в НБА в приоритете.
В прошлом сезоне Бэнтон выступал за «Портленд», сыграв 67 матчей и набирая в среднем 8,3 очка, 2 подбора и 2,4 передачи за 17 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Далласа»
