«Даллас» подписал контракт с Дэлано Бэнтоном

Дэлано Бэнтон продолжит карьеру в «Маверикс».

Клуб сообщил о подписании контракта с 25-летним канадским баскетболистом. Детали сделки не разглашаются.

Летом Бэнтон был в поле зрения нескольких клубов Евролиги, особенно «Олимпиакоса» , однако сам игрок всегда ставил карьеру в НБА в приоритете.

В прошлом сезоне Бэнтон выступал за «Портленд», сыграв 67 матчей и набирая в среднем 8,3 очка, 2 подбора и 2,4 передачи за 17 минут на площадке.