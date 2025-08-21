«Олимпиакос» хочет предложить контракт Дэлано Бэнтону
Дэлано Бэнтон стал объектом интереса «Олимпиакоса».
25-летний канадский защитник завершил сотрудничество с «Портлендом» и вышел на рынок свободных агентов.
Бэнтон набирал 8,3 очка, 2 подбора и 2,4 передачи за 16,7 минуты в 67 матчах прошедшего сезона, реализуя 44,2% бросков с игры и 32,4% из-за дуги.
Канадец был выбран 46-м на драфте-2021 и завершил свой 4-й сезон в НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
