Джа Морэнт о громком анонсе Леброна: «Говорят, ты врешь»

Джа Морэнт отреагировал на сенсационное объявление Леброна Джеймса.

Форвард «Лейкерс » анонсировал важное объявление, намекнув на «Второе решение». На своей странице в соцсети X 40-летний баскетболист выложил видео с подписью: «Решение всех решений. 7 октября. 12.00 по тихоокеанскому времени».

«Говорят, ты врешь 😭😭», – написал разыгрывающий «Мемфиса» в социальных сетях.

Комментарий Морэнта отсылает к словам самого Джеймса о его «лживости» в разговоре с журналистом: «В интернете все называют меня лжецом, постоянно. Говорят, что я вру вообще по любому поводу».

Скорее всего, Джа намекает на то, что от Джеймса на этот раз не стоит ждать больших откровений и заявления о завершении карьеры.