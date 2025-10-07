Джа Морэнт о громком анонсе Леброна: «Говорят, ты врешь»
Джа Морэнт отреагировал на сенсационное объявление Леброна Джеймса.
Форвард «Лейкерс» анонсировал важное объявление, намекнув на «Второе решение». На своей странице в соцсети X 40-летний баскетболист выложил видео с подписью: «Решение всех решений. 7 октября. 12.00 по тихоокеанскому времени».
«Говорят, ты врешь 😭😭», – написал разыгрывающий «Мемфиса» в социальных сетях.
Комментарий Морэнта отсылает к словам самого Джеймса о его «лживости» в разговоре с журналистом: «В интернете все называют меня лжецом, постоянно. Говорят, что я вру вообще по любому поводу».
Скорее всего, Джа намекает на то, что от Джеймса на этот раз не стоит ждать больших откровений и заявления о завершении карьеры.
Кто лучший американский игрок в НБА?4025 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости