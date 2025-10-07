Джаред Вандербилт о «втором Решении» Леброна: «Это еще что такое?»

Джаред Вандербилт отреагировал на громкий анонс от Леброна Джеймса.

Форвард «Лейкерс» анонсировал важное объявление, намекнув на «Второе решение». На своей странице в соцсети X 40-летний баскетболист выложил видео с подписью: «Решение всех решений. 7 октября. 12.00 по тихоокеанскому времени».

Одноклубник 4-кратного MVP заявил о том, что для него намерения Джеймса являются такой же загадкой, как и для всех остальных.

«Это еще что такое?» – написал Вандербилт в комментариях.