ЦСКА заключил контракт с Лукой Митровичем
Лука Митрович продолжит карьеру в ЦСКА.
ЦСКА объявил о заключении соглашения с центровым Лукой Митровичем (32 года, 206 см) сроком до конца текущего сезона. Оно вступит в силу после прохождения баскетболистом медобследования в Москве.
Митрович – 5-кратный чемпион Адриатической лиги, 6-кратный чемпион Сербии и 8-кратный обладатель Кубка Сербии в составе «Црвены Звезды».
В прошлом сезоне сербский баскетболист принял участие в 25 матчах белградского клуба в Евролиге, набирая в среднем 5,6 очка и 2,9 подбора за 12,5 минуты.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт ЦСКА
