Адам Сильвер видит европейские команды в плей-офф НБА: «Для нашей лиги это вполне осуществимо с точки зрения логистики»

Европейские команды могут стать частью плей-офф НБА.

Лига собирается создать дивизион в Европе. По словам комиссионера Адама Сильвера, новые команды вполне могут соперничать с классическими представителями НБА.

«Могу себе представить команды из Европы, а возможно, и из Африки, участвующие в нашем турнире. Возможно, в плей-офф войдут команды, занимающие первые места в других дивизионах.

Я постоянно читаю о новых возможностях в сфере авиации. Когда я думаю, например, о [длительном] перелете из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, то понимаю, что если бы у нас было четыре команды в Европе, то почему бы не могли слетать в Лондон, провести три-четыре матча в Европе и вернуться домой. Считаю, в нашей лиге это вполне осуществимо», – заявил комиссионер НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Business Journal
