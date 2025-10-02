Адам Сильвер встретился с руководителем Евролиги Паулюсом Мотеюнасом в Абу-Даби

Комиссионер НБА и генеральный директор Евролиги провели неформальную встречу.

Диалог Адама Сильвера и Паулюса Мотеюнаса состоялся во время предсезонного матча НБА, между «Нью-Йорком» и «Филадельфией» в Абу-Даби.

Адам Сильвер о запуске европейского проекта НБА: «2027 – это оптимистичный вариант. Не позже 2028»