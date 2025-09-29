  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Журналист Пабло Торре обнародовал документы, подтверждающие, что Стив Баллмер пожертвовал 1,875 миллиона долларов на благотворительность соучредителя Aspiration
1

Журналист Пабло Торре обнародовал документы, подтверждающие, что Стив Баллмер пожертвовал 1,875 миллиона долларов на благотворительность соучредителя Aspiration

Появились новые детали скандала с участием Стива Балмера и Кавая Ленарда.

Пабло Торре показал новые документы, которые подтверждают, что Баллмер пожертвовал 1,875 млн долларов на благотворительность соучредителя Aspiration Джо Санберга в декабре 2024 года.

При этом Баллмер настаивает, что стал жертвой мошенничества со стороны Санберга, который впоследствии признал вину за обман инвесторов на сумму более 200 млн долларов.

Торре отметил странное совпадение: Ballmer Group объявила о гранте всего через несколько месяцев после ареста соучастника Санберга и почти через год после того, как стало известно о федеральном расследовании против Aspiration. А сотрудничество «Клипперс» с компанией к тому моменту завершилось более года назад.

«Если владелец «Клипперс» считал, что его обманывают, зачем он продолжал вкладывать миллионы в проекты соучредителя компании через месяцы после того, как афера раскрылась?» – подчеркнул журналист.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3473 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Pablo Torre Finds Out
logoКавай Ленард
logoКлипперс
logoСтив Балмер
logoНБА
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Кавай – мой племянник, и мы хотим всего». Что мы узнали о дядюшке Деннисе, самом нахальном родственнике в НБА
14сегодня, 07:05
Джон Холлинджер о расследовании по «Клипперс»: «Сотрудники Aspiration готовы общаться, у НБА не должно быть проблем с этим»
125 сентября, 12:02
Пабло Торре о возможном уходе «Клипперс» от наказания: «Некоторые владельцы считают такой сценарий абсурдным»
119 сентября, 06:48
Главные новости
Кавай Ленард о расследование в отношении «Клипперс»: «НБА сделает свою работу. Никто из нас не делал ничего плохого»
225 минут назад
Виктор Вембаньяма вырос еще на 2,5 сантиметра
30сегодня, 19:33
Яннис Адетокумбо: «Хочу играть в команде, которая дает мне шанс выиграть титул»
7сегодня, 19:19
Яннис Адетокумбо пропустит старт тренировочного лагеря из-за коронавируса
2сегодня, 19:07
Леброн Джеймс: «Я не буду ждать Брайса. У него свой график, у меня – свой»
7сегодня, 18:53
Никола Йокич: «Мой план – оставаться в «Наггетс» навсегда»
5сегодня, 18:32
Кевин Дюрэнт о продлении контракта с «Хьюстоном»: «Не могу сказать точно, когда это произойдет, но я уверен, что это случится»
сегодня, 18:14
Стивен Адамс о Кевине Дюрэнте: «Он нормальный чувак, хороший партнер, не мудак»
10сегодня, 17:55
Энтони Дэвис будет носить защитные очки до конца карьеры
11сегодня, 17:35Фото
Ник Смит подпишет двухсторонний контракт с «Лейкерс»
сегодня, 17:04
Ко всем новостям
Последние новости
Пэт Спенсер подписал с «Голден Стэйт» двухсторонний контракт
55 минут назад
Ален Омич близок к переходу в «Уралмаш»
3сегодня, 20:09
Октавиус Эллис выбыл на три недели из-за травмы икроножной мышцы
сегодня, 19:53
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» играет с «Бурсаспором»
сегодня, 16:06
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» принимает «Динамо Новосибирск»
сегодня, 16:05
Дерек Лайвли: «Этим летом я вырос на 3-5 сантиметров»
5сегодня, 17:21
Куин Снайдер о Трэе Янге: «Ему стоит сосредоточиться на повышении эффективности»
сегодня, 16:28
Баскетболисты «Никс» прибыли в Абу-Даби
сегодня, 14:02Видео
Генеральный менеджер «Дубая»: «Лучшая баскетбольная лига в Европе только одна, это Евролига»
1сегодня, 13:30
Гендиректор «Альбы»: «Лига Европы под эгидой НБА приближается, и мы хотим быть ее частью»
сегодня, 12:17