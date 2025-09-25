  • Спортс
Джон Холлинджер о расследовании по «Клипперс»: «Сотрудники Aspiration готовы общаться, у НБА не должно быть проблем с этим»

Джон Холлинджер прокомментировал шансы на раскрытие схем Стива Балмера.

НБА ведет расследование возможного обхода потолка зарплат со стороны Стива Балмера после журналистского расследования Пабло Торре.

Многие критики его репортажа предъявляли претензии к анонимным источникам со стороны мошеннической компании Aspiration, через которую, вероятно, проходили предназначавшиеся Каваю Ленарду средства.

«Пообщался с журналистами, вовлеченными в историю Ленарда-Балмера. Сотрудники Aspiration готовы общаться, это вообще не проблема. Не думаю, что у НБА возникнут какие-то сложности именно с этим», – поделился старший обозреватель The Athletic.

Сотрудники Aspiration на правах анонимности подтверждали в интервью Торре, что инвестиции и платежи Балмера предназначались для обхода условий коллективного соглашения НБА.

