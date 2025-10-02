Чарльз Баркли: «Если «Сиксерс» будут здоровы, они лучшие на Востоке»
Чарльз Баркли назвал лучшую команду Восточной конференции.
«Если «Филадельфия» останется здоровой, они, пожалуй, лучшая команда на Востоке. Я понимаю, что все считают фаворитами «Никс» и «Кливленд». Думаю, «Атланта» тоже стала сильнее.
Но, честно говоря, я ни в кого сейчас не верю на Востоке. «Кавальерс» еще предстоит доказать, что они заслуживают признания», – сказал Баркли.
Кто лучший американский игрок в НБА?1275 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Heavy Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости