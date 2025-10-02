Чарльз Баркли: «Если «Сиксерс» будут здоровы, они лучшие на Востоке»

Чарльз Баркли назвал лучшую команду Восточной конференции.

«Если «Филадельфия » останется здоровой, они, пожалуй, лучшая команда на Востоке. Я понимаю, что все считают фаворитами «Никс» и «Кливленд ». Думаю, «Атланта » тоже стала сильнее.

Но, честно говоря, я ни в кого сейчас не верю на Востоке. «Кавальерс» еще предстоит доказать, что они заслуживают признания», – сказал Баркли .