Ожидается, что «Уорриорз» сделают Джонатана Кумингу доступным для обмена 15 января (Джейк Фишер)
Отношения Куминги с «Голден Стэйт» остаются напряженными.
По информации Джейка Фишера, «Уорриорз» планируют обсуждать варианты обмена 22-летнего форварда в этом сезоне.
Игрок, подписавший двухлетний контракт на 48,5 млн долларов в прошлом месяце, станет доступен для обменов с 15 января. Его контракт предусматривает 15%-ую надбавку к зарплате (трейд-кикер) в случае сделки после этой даты.
Фишер также отмечает, что после последних переговоров отношения между Кумингой и клубом остаются «натянутыми».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
