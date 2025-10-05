Ожидается, что «Уорриорз» сделают Джонатана Кумингу доступным для обмена 15 января (Джейк Фишер)

Отношения Куминги с «Голден Стэйт» остаются напряженными.

По информации Джейка Фишера, «Уорриорз» планируют обсуждать варианты обмена 22-летнего форварда в этом сезоне.

Игрок, подписавший двухлетний контракт на 48,5 млн долларов в прошлом месяце, станет доступен для обменов с 15 января. Его контракт предусматривает 15%-ую надбавку к зарплате (трейд-кикер) в случае сделки после этой даты.

Фишер также отмечает, что после последних переговоров отношения между Кумингой и клубом остаются «натянутыми».