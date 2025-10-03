Джонатан Куминга о продлении контракта: «Буду работать и помогать команде побеждать. Каждому хочется задержаться где-то подольше, посмотрим»
Джонатан Куминга отреагировал на продление контракта с «Уорриорз».
Форвард заключит сделку с «Голден Стэйт» на два года и 48,5 млн долларов. 22-летнего баскетболиста могут обменять по ходу сезона.
«Цель каждого – задержаться где-то подольше. Никто не знает наверняка, что ждет в будущем, но моя цель такова. Так что мне хочется задержаться здесь. Посмотрим, к чему это нас приведет. Я сосредоточен на том, чтобы работать и помогать команде побеждать. Никогда не знаешь, что произойдет дальше, но я рад вернуться, и товарищи по команде тоже были рады меня видеть.
Постараюсь делать так, чтобы команда могла побеждать. Буду делать это на обеих половинах площадки. Постараюсь обрести такое ментальное состояние, в котором смогу помогать нам выигрывать матчи и, надеюсь, взять чемпионский титул», – заявил Куминга.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
