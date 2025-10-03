Джонатан Куминга: «Люди думают, будто я забочусь только об атаке. Но я считаю, что стал намного лучше в обоих аспектах»

Форвард «Уорриорс» описал свою роль в команде в предстоящем сезоне.

«Речь идет о том, чтобы быть задействованным на обеих сторонах площадки, находить способ влиять на игру. Например, сегодня иди защищайся против их лучшего игрока. Или, сегодня нам нужно, чтобы ты набирал очки. Вот чего я жду. Я открыт ко всему.

Я думаю, что я стал намного лучше в обоих аспектах. Люди думают, будто я забочусь только об атаке. Я всегда буду прогрессировать в нападении. Но что касается защиты, это будет мой пятый год – я смотрю на вещи по-другому. Я становлюсь лучше в определенных вещах по мере того, как время идет», – сказал Куминга.

22-летний форвард подписал 2-летний контракт с «Голден Стэйт» на 48,5 миллионов долларов с опцией команды на второй сезон, отказавшись от права вето на обмен.