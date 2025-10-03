Генменеджер «Блэйзерс» о словах про «время побеждать»: «По-прежнему этого хотим, но главное – прогресс. Думаем и о перспективе тоже»

Джо Кронин внес ясность по поводу амбициозного высказывания.

Генменеджер «Блэйзерс» в июле заявил, что для клуба из Портленда пришло «время побеждать».

«Хотим ли мы попасть в плей-ин? Да. Хотим ли мы в плей-офф? Да. Хотим ли выиграть 16 матчей в плей-офф? Все верно. Но у меня нет каких-то завышенных ожиданий и я не буду разбит горем, если этого не произойдет, но команда при этом добьется прогресса и продолжит расти.

По-прежнему всего этого хотим, но с этим ростером думаем и о перспективе тоже», – пояснил управленец.