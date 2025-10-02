Скут Хендерсон: «В этом сезоне мы будем играть гораздо быстрее»

Разыгрывающий «Портленда» оценил изменения в атаке команды.

«В этом сезоне мы будем играть гораздо быстрее. Раньше мы говорили о том, что хотим ускорить игру, но вокруг этого не было никакой системы. В итоге все сводилось к полной импровизации.

Теперь команда более организованна. Будет много неожиданных рывков, я всегда буду знать, где находятся партнеры. Мы будем двигаться как единое целое. Думаю, это будет очень весело», – сказал Скут Хендерсон.

«Портленд» завершил прошлый сезон с результатом 36-46 и занял 12-е место в Западной конференции.