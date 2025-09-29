Стивен Адамс о Кевине Дюрэнте: «Он нормальный чувак, хороший партнер, не мудак»

Стивен Адамс поделился, каким он запомнил Дюрэнта по совместной игре в «Тандер».

«Отличный «бро», нормальный чувак, хороший парень и все такое. Он не был мудаком», – сказал центровой «Хьюстона ».

Стивен Адамс и Кевин Дюрэнт провели 3 года в качестве партнеров по команде, выступая за «Оклахому».

