1

Стивен Адамс о Кевине Дюрэнте: «Он нормальный чувак, хороший партнер, не мудак»

Стивен Адамс поделился, каким он запомнил Дюрэнта по совместной игре в «Тандер».

«Отличный «бро», нормальный чувак, хороший парень и все такое. Он не был мудаком», – сказал центровой «Хьюстона».

Стивен Адамс и Кевин Дюрэнт провели 3 года в качестве партнеров по команде, выступая за «Оклахому».

Кевин Дюрэнт порыбачил вместе со Стивеном Адамсом и продемонстрировал улов

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3410 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
logoСтивен Адамс
logoКевин Дюрэнт
logoХьюстон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт о возвращении Джейсона Тейтума к тренировкам на площадке: «Невероятно. Вперед ДжейТи!»
2вчера, 18:37
Мэтью Ишбиа: «Когда мы обменивали Кевина Дюрэнта, Диллон Брукс был нашей целью»
5вчера, 06:01
Ожидается, что Кевин Дюрэнт продлит контракт с «Хьюстоном» (Джейк Фишер)
427 сентября, 15:59
Главные новости
Кевин Дюрэнт о продлении контракта с «Хьюстоном»: «Не могу сказать точно, когда это произойдет, но я уверен, что это случится»
18 минут назад
Энтони Дэвис будет носить защитные очки до конца карьеры
557 минут назадФото
Ник Смит подпишет двухсторонний контракт с «Лейкерс»
сегодня, 17:04
Джейсон Кидд о Кайри Ирвинге: «Он не опережает график восстановления»
1сегодня, 16:48
«Олимпиакос» начнет сезон в Евролиге без трех защитников
сегодня, 16:02
Тайриз Халибертон: «Стану мостом между игроками и тренерами»
1сегодня, 15:47
Четверо игроков «Црвены Звезды» пропустят первый тур Евролиги
сегодня, 15:21
Рик Карлайл о Эндрю Нембхарде: «На него ложится гораздо больше обязанностей в розыгрыше»
сегодня, 15:05
Эргин Атаман: «Матиасу Лессору нужно больше времени – он вернется примерно через месяц или полтора»
сегодня, 14:42
Артурс Жагарс выбыл на неопределенный срок из-за травмы паха
3сегодня, 14:20
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» играет с «Бурсаспором»
сегодня, 16:06
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» принимает «Динамо Новосибирск»
сегодня, 16:05
Дерек Лайвли: «Этим летом я вырос на 3-5 сантиметров»
1сегодня, 17:21
Куин Снайдер о Трэе Янге: «Ему стоит сосредоточиться на повышении эффективности»
сегодня, 16:28
Баскетболисты «Никс» прибыли в Абу-Даби
сегодня, 14:02Видео
Генеральный менеджер «Дубая»: «Лучшая баскетбольная лига в Европе только одна, это Евролига»
1сегодня, 13:30
Гендиректор «Альбы»: «Лига Европы под эгидой НБА приближается, и мы хотим быть ее частью»
сегодня, 12:17
«Трапани Шарк» потребует исключения израильских клубов из Лиги чемпионов
2сегодня, 11:01
Коул Энтони: «Милуоки» для меня как глоток свежего воздуха после пяти лет в «Орландо»
8сегодня, 10:41
Тайриз Макси и Ви Джей Эджкомб зарубились один на один
3сегодня, 07:55Видео