Стивен Адамс босиком тренируется вместе с Кевином Дюрэнтом

Центровой «Хьюстона» почему-то предпочел не надевать обувь на занятии в зале.

«Рокетс» поделились коротким видео из тренировочного центра, на котором Кевин Дюрэнт занимается в компании Стивена Адамса . Неизвестно почему, но центровой решил ходить по паркету босиком.

В новом сезоне Адамс и Дюрэнт снова станут партнерами по команде, ранее они уже выступали вместе за «Оклахому» (2013-2016).