Стивен Адамс босиком тренируется вместе с Кевином Дюрэнтом
Центровой «Хьюстона» почему-то предпочел не надевать обувь на занятии в зале.
«Рокетс» поделились коротким видео из тренировочного центра, на котором Кевин Дюрэнт занимается в компании Стивена Адамса. Неизвестно почему, но центровой решил ходить по паркету босиком.
В новом сезоне Адамс и Дюрэнт снова станут партнерами по команде, ранее они уже выступали вместе за «Оклахому» (2013-2016).
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Хьюстона»
