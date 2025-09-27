Видео
0

Стивен Адамс босиком тренируется вместе с Кевином Дюрэнтом

Центровой «Хьюстона» почему-то предпочел не надевать обувь на занятии в зале.

«Рокетс» поделились коротким видео из тренировочного центра, на котором Кевин Дюрэнт занимается в компании Стивена Адамса. Неизвестно почему, но центровой решил ходить по паркету босиком.

В новом сезоне Адамс и Дюрэнт снова станут партнерами по команде, ранее они уже выступали вместе за «Оклахому» (2013-2016).

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2411 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Хьюстона»
