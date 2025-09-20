Кевин Дюрэнт порыбачил вместе со Стивеном Адамсом и продемонстрировал улов
Центровой «Хьюстона» провел время на рыбалке со своим партнером по команде.
В своих соцсетях Адамс поделился совместными с MVP-2014 фотографиями, на одной из которых Дюрэнт хвастается уловом.
В новом сезоне Адамс и Дюрэнт снова станут партнерами по команде, ранее они уже выступали вместе за «Оклахому» (2013-2016).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Стивена Адамса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости