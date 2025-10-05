Виктор Вембаньяма: «Нас ждет отличный сезон»
Виктор Вембаньяма оптимистично настроен перед новым сезоном НБА.
«Сан-Антонио» в субботу провел двустороннюю игру, которую могли посетить поклонники команды.
«Спасибо всем, что пришли. Нас ждет отличный сезон. Потому что мы сделаем его таким, мы все, включая собравшихся на трибунах», – произнес Вембаньяма в микрофон после завершения матча.
Француз пропустил вторую половину сезона-24/25 из-за тромба, но восстановился и, по собственному признанию, провел очень полезное межсезонье.
Кто лучший американский игрок в НБА?2761 голос
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Сан-Антонио»
