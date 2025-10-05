Виктор Вембаньяма: «Нас ждет отличный сезон»

Виктор Вембаньяма оптимистично настроен перед новым сезоном НБА.

«Сан-Антонио » в субботу провел двустороннюю игру, которую могли посетить поклонники команды.

«Спасибо всем, что пришли. Нас ждет отличный сезон. Потому что мы сделаем его таким, мы все, включая собравшихся на трибунах», – произнес Вембаньяма в микрофон после завершения матча.

Француз пропустил вторую половину сезона-24/25 из-за тромба, но восстановился и, по собственному признанию, провел очень полезное межсезонье.