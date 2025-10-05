0

Виктор Вембаньяма: «Нас ждет отличный сезон»

Виктор Вембаньяма оптимистично настроен перед новым сезоном НБА.

«Сан-Антонио» в субботу провел двустороннюю игру, которую могли посетить поклонники команды.

«Спасибо всем, что пришли. Нас ждет отличный сезон. Потому что мы сделаем его таким, мы все, включая собравшихся на трибунах», – произнес Вембаньяма в микрофон после завершения матча.

Француз пропустил вторую половину сезона-24/25 из-за тромба, но восстановился и, по собственному признанию, провел очень полезное межсезонье.

Кто лучший американский игрок в НБА?2761 голос
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Сан-Антонио»
logoСан-Антонио
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
