Виктор Вембаньяма: «Я чувствую себя лучше. Я выгляжу сильнее. И весы показывают, что я потяжелел»
«Могу вас заверить, никто не тренировался так, как я этим летом. И это лучшее мое лето на данный момент.
Могу сказать, что прогресс просто невероятный. Я чувствую себя лучше. Я выгляжу сильнее. И весы показывают, что я потяжелел. Так что все идет по плану.
Что касается моего тела, то есть лишь определенное количество ступеней, которые я могу пройти за лето. Я смогу улучшить его лишь до определенного предела. Думаю, что я максимально использовал возможности одного лета.
И теперь мне нужно играть в баскетбол и работать над своими навыками в команде. Так что, да, я хочу играть. И я скучаю по этому», – сказал Вембаньяма.
Центровой досрочно завершил прошлый сезон из-за тромбоза глубоких вен. Когда он выйдет на площадку в первом матче регулярного сезона против «Далласа» 22 октября, с его последнего появления на паркете пройдет восемь месяцев.