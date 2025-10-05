Вембаньяма исполнил мощный данк во время двусторонней игры «Сперс»

Виктор Вембаньяма продемонстрировал готовность к третьему сезону в НБА.

Французский «большой» эффектно поставил сверху во время двусторонней игры «Сан-Антонио » – прошел через всю площадку, затем легко продавил Люка Корнета и вколотил с двух рук.

«Не знаю, что вы будете делать вот с этим. Ничего», – произнес комментатор.

Вембаньяма пропустил вторую половину сезона-24/25 из-за тромба, но восстановился и, по собственному признанию, провел очень полезное межсезонье. Виктор вырос на несколько сантиметров и стал больше весить.