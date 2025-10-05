Видео
0

Вембаньяма исполнил мощный данк во время двусторонней игры «Сперс»

Виктор Вембаньяма продемонстрировал готовность к третьему сезону в НБА.

Французский «большой» эффектно поставил сверху во время двусторонней игры «Сан-Антонио» – прошел через всю площадку, затем легко продавил Люка Корнета и вколотил с двух рук.

«Не знаю, что вы будете делать вот с этим. Ничего», – произнес комментатор.

Вембаньяма пропустил вторую половину сезона-24/25 из-за тромба, но восстановился и, по собственному признанию, провел очень полезное межсезонье. Виктор вырос на несколько сантиметров и стал больше весить.

Кто лучший американский игрок в НБА?2730 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
logoНБА
logoСан-Антонио
logoБаскетбол - видео
logoВиктор Вембаньяма
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма предстал в образе инопланетянина в 13-м сезоне «Футурамы»
817 сентября, 03:59Видео
Вембаньяма мощно поставил сверху через болельщика во время игры 1 на 1
311 сентября, 07:35Видео
Виктор Вембаньяма был замечен в ночном клубе в Токио
86 июля, 13:33Видео
Главные новости
Айеша Карри: «Я не хотела детей. Не хотела замуж. Думала, что стану карьеристкой»
7 минут назад
«Даллас» тестирует состав, где Купер Флэгг играет атакующего защитника, Энтони Дэвис – тяжелого форварда
11 минут назад
Клэй Томпсон о сильных сторонах «Мэверикс»: «Мы можем быть командой с самым высоким защитным рейтингом в НБА»
25 минут назад
Джей Джей Редик похвалил Бронни Джеймса: «Совершенно другой игрок по сравнению с тем, каким был год назад»
234 минуты назад
Зайон Уильямсон передачей из-за спины начал быструю атаку «Нового Орлеана»
43 минуты назадВидео
Крис Пол о завершении карьеры: «Пока не знаю. Не устанавливаю точную дату»
47 минут назад
НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» снова проиграла «Никс», «Миннесота» победила «Денвер» и другие матчи
8сегодня, 04:13Live
Джо Маззулла: «Лига стала более контактной. Это ей на пользу, надо наращивать наш атлетизм»
1вчера, 20:59
«Это была война». Пэйтон Притчард вышел с последней тренировки «Бостона» с порезом на шее
2вчера, 20:40Фото
Шэй Гилджес-Александер: «Все мои кумиры брали титул несколько раз. Впереди много работы»
вчера, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Тенерифе» победил «Манресу», «Уникаха» разгромила «Бильбао» и другие результаты
вчера, 20:58
Чемпионат Франции. «Бурк» обыграл «Нанси», «Лимож» победил «Дижон» и другие результаты
вчера, 20:50
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» справился с «Триестом»
вчера, 20:10
Чемпионат Греции. АЕК справился с «Колоссосом», «Паниониос» примет «Перистери» и другие результаты
вчера, 19:35
Чемпионат Турции. «Бешикташ» победил «Мерсин», «Тюрк Телеком» уступил «Бахчешехиру»
вчера, 18:05
Адриатическая лига. «Борац Чачак» победил «Студентски центар»
вчера, 18:00
Миленко Богичевич: «Нам удалось найти игроков, обладающих волевыми качествами и бойцовским духом»
вчера, 16:55
Владислав Коновалов: «Потеряли ритм, дали разбросаться Беслачу, который все попал, оказались догоняющими. На погоню уже не хватило сил»
вчера, 16:44
Форвард «Милана» Шейвон Шилдс избежал серьезной травмы и может сыграть в матче Евролиги против «Монако»
вчера, 14:43
Дмитрий Халдеев присоединился к «Уралмашу»
вчера, 11:07Фото