  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Никола Йокич – 2-й, Виктор Вембаньяма – 9-й, Кавай Ленард – 39-й в рейтинге лучших игроков сезона-2025/26 от HoopsHype
6

Никола Йокич – 2-й, Виктор Вембаньяма – 9-й, Кавай Ленард – 39-й в рейтинге лучших игроков сезона-2025/26 от HoopsHype

HoopsHype составил топ баскетболистов грядущего сезона.

В топ-50 вошли:

  1. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)

  2. Никола Йокич («Денвер»)

  3. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

  4. Лука Дончич («Лейкерс»)

  5. Энтони Эдвардс («Миннесота»)

  6. Джейлен Брансон («Нью-Йорк)

  7. Донован Митчелл («Кливленд»)

  8. Кейд Каннингем («Детройт»)

  9. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»)

  10. Джейлен Уильямс («Оклахома»)

  11. Стефен Карри («Голден Стэйт»)

  12. Паскаль Сиакам («Индиана»)

  13. Эван Мобли («Кливленд»)

  14. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк»)

  15. Паоло Банкеро («Орландо»)

  16. Энтони Дэвис («Даллас»)

  17. Джейлен Браун («Бостон»)

  18. Девин Букер («Финикс»)

  19. Леброн Джеймс («Лейкерс»)

  20. Трэй Янг («Атланта»)

  21. Алперен Шенгюн («Хьюстон»)

  22. Кевин Дюрэнт («Хьюстон»)

  23. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

  24. Домантас Сабонис («Сакраменто»)

  25. Джеймс Харден («Клипперс»)

  26. Джа Морэнт («Мемфис»)

  27. Де’Аарон Фокс («Сан-Антонио»)

  28. Франц Вагнер («Орландо»)

  29. Ивица Зубац («Клипперс»)

  30. Деррик Уайт («Бостон»)

  31. Тайриз Макси («Филадельфия»)

  32. Джарен Джексон-младший («Мемфис»)

  33. Дариус Гарлэнд («Кливленд»)

  34. Джулиус Рэндл («Миннесота»)

  35. Бэм Адебайо («Майами»)

  36. Джамал Мюррэй («Денвер»)

  37. Тайлер Хирро («Майами»)

  38. Скотти Барнс («Торонто»)

  39. Кавай Ленард («Клипперс»)

  40. Микэл Бриджес («Нью-Йорк»)

  41. О Джи Ануноби («Нью-Йорк»)

  42. Джимми Батлер («Голден Стэйт»)

  43. Демар Дерозан («Сакраменто»)

  44. Джарретт Аллен («Кливленд»)

  45. Амен Томпсон («Хьюстон»)

  46. Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»)

  47. Руди Гобер («Миннесота»)

  48. Ламело Болл («Шарлотт»)

  49. Чет Холмгрен («Оклахома»)

  50. Майлз Тернер («Милуоки»)

Кто лучший американский игрок в НБА?2761 голос
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
logoШэй Гилджес-Александер
logoИвица Зубац
logoВиктор Вембаньяма
logoДевин Букер
logoМикэл Бриджес
logoКарл-Энтони Таунс
logoЗайон Уильямсон
logoПаоло Банкеро
logoТайлер Хирро
logoЧет Холмгрен
logoБэм Адебайо
logoДеррик Уайт
logoДжа Морэнт
logoЯннис Адетокумбо
logoКейд Каннингем
logoДжарен Джексон-младший
logoО Джи Ануноби
logoДемар Дерозан
logoДжейлен Уильямс
logoДжулиус Рэндл
logoДомантас Сабонис
logoПаскаль Сиакам
logoДжимми Батлер
logoАмен Томпсон
logoНикола Йокич
logoДонован Митчелл
logoАлперен Шенгюн
logoКавай Ленард
logoДжоэл Эмбиид
logoЛамело Болл
logoДжамал Мюррэй
logoЭнтони Дэвис
logoДариус Гарлэнд
logoДжейлен Брансон
logoНБА
logoМайлз Тернер
logoЛеброн Джеймс
logoСкотти Барнс
logoТрэй Янг
logoДе'Аарон Фокс
logoСтефен Карри
logoРуди Гобер
logoЛука Дончич
logoДжейлен Браун
logoЭван Мобли
logoДжарретт Аллен
logoДжеймс Харден
logoФранц Вагнер
logoЭнтони Эдвардс
logoТайриз Макси
logoКевин Дюрэнт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Йокич, Гилджес-Александер и Дончич – лидеры рейтинга игроков НБА-2025 от ESPN
1626 сентября, 13:30
Никола Йокич признан лучшим игроком НБА и главным претендентом на звание MVP, согласно опросу ESPN
2022 сентября, 21:38
Андрей Кириленко занял 29-ю строчку в списке величайших иностранных игроков по версии HoopsHype
3019 сентября, 12:37
Главные новости
Никола Йович о беспокойстве по поводу травм на фоне нового контракта: «Просто не везло. Когда тебя бьют, нельзя приказать кости не ломаться»
113 минут назад
Джейлен Браун о принятии лидерской роли в «Селтикс»: «Обрел покой и готов показывать миру, кто такой Джейлен Браун»
20 минут назад
Симоне Фонтеккьо: «Начинаю понимать, что значит быть игроком «Майами». И мне это нравится»
35 минут назад
Стивен Эй Смит: «Кэти Энгельберт должна покинуть пост комиссионера женской НБА»
45 минут назад
НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» снова проиграла «Никс», «Миннесота» победила «Денвер» и другие результаты
950 минут назад
Ричард Джефферсон: «Лейкерс» вылетят во втором раунде плей-офф»
сегодня, 05:50
Виктор Вембаньяма: «Нас ждет отличный сезон»
сегодня, 05:24
Айеша Карри: «Я не хотела детей. Не хотела замуж. Думала, что стану карьеристкой»
7сегодня, 05:11
«Даллас» тестирует состав, где Купер Флэгг играет атакующего защитника, Энтони Дэвис – тяжелого форварда
1сегодня, 05:07
Клэй Томпсон о сильных сторонах «Мэверикс»: «Мы можем быть командой с самым высоким защитным рейтингом в НБА»
сегодня, 04:53
Ко всем новостям
Последние новости
Джейлен Брансон предпочел Деррика Роуза Луке Дончичу, Стефену Карри и Аллену Айверсону
11 минут назад
Кайри Ирвинг в стильных мокасинах поучаствовал в тренировке «Далласа»
236 минут назадФото
ACB. «Тенерифе» победил «Манресу», «Уникаха» разгромила «Бильбао» и другие результаты
вчера, 20:58
Чемпионат Франции. «Бурк» обыграл «Нанси», «Лимож» победил «Дижон» и другие результаты
вчера, 20:50
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» справился с «Триестом»
вчера, 20:10
Чемпионат Греции. АЕК справился с «Колоссосом», «Паниониос» примет «Перистери» и другие результаты
вчера, 19:35
Чемпионат Турции. «Бешикташ» победил «Мерсин», «Тюрк Телеком» уступил «Бахчешехиру»
вчера, 18:05
Адриатическая лига. «Борац Чачак» победил «Студентски центар»
вчера, 18:00
Миленко Богичевич: «Нам удалось найти игроков, обладающих волевыми качествами и бойцовским духом»
вчера, 16:55
Владислав Коновалов: «Потеряли ритм, дали разбросаться Беслачу, который все попал, оказались догоняющими. На погоню уже не хватило сил»
вчера, 16:44