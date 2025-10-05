Никола Йокич – 2-й, Виктор Вембаньяма – 9-й, Кавай Ленард – 39-й в рейтинге лучших игроков сезона-2025/26 от HoopsHype
В топ-50 вошли:
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)
Никола Йокич («Денвер»)
Яннис Адетокумбо («Милуоки»)
Лука Дончич («Лейкерс»)
Энтони Эдвардс («Миннесота»)
Джейлен Брансон («Нью-Йорк)
Донован Митчелл («Кливленд»)
Кейд Каннингем («Детройт»)
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»)
Джейлен Уильямс («Оклахома»)
Стефен Карри («Голден Стэйт»)
Паскаль Сиакам («Индиана»)
Эван Мобли («Кливленд»)
Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк»)
Паоло Банкеро («Орландо»)
Энтони Дэвис («Даллас»)
Джейлен Браун («Бостон»)
Девин Букер («Финикс»)
Леброн Джеймс («Лейкерс»)
Трэй Янг («Атланта»)
Алперен Шенгюн («Хьюстон»)
Кевин Дюрэнт («Хьюстон»)
Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)
Домантас Сабонис («Сакраменто»)
Джеймс Харден («Клипперс»)
Джа Морэнт («Мемфис»)
Де’Аарон Фокс («Сан-Антонио»)
Франц Вагнер («Орландо»)
Ивица Зубац («Клипперс»)
Деррик Уайт («Бостон»)
Тайриз Макси («Филадельфия»)
Джарен Джексон-младший («Мемфис»)
Дариус Гарлэнд («Кливленд»)
Джулиус Рэндл («Миннесота»)
Бэм Адебайо («Майами»)
Джамал Мюррэй («Денвер»)
Тайлер Хирро («Майами»)
Скотти Барнс («Торонто»)
Кавай Ленард («Клипперс»)
Микэл Бриджес («Нью-Йорк»)
О Джи Ануноби («Нью-Йорк»)
Джимми Батлер («Голден Стэйт»)
Демар Дерозан («Сакраменто»)
Джарретт Аллен («Кливленд»)
Амен Томпсон («Хьюстон»)
Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»)
Руди Гобер («Миннесота»)
Ламело Болл («Шарлотт»)
Чет Холмгрен («Оклахома»)
Майлз Тернер («Милуоки»)