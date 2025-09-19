Андрей Кириленко занял 29-ю строчку в списке величайших иностранных игроков по версии HoopsHype

HoopsHype представил топ баскетболистов не-американцев.

Отмечается, что в определенной степени учитывались достижения в системе ФИБА, но гораздо большее значение придавали тому, чего игроки добились, соревнуясь с самыми лучшими (то есть в НБА ).

В топ-30 вошли: