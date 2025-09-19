Андрей Кириленко занял 29-ю строчку в списке величайших иностранных игроков по версии HoopsHype
Отмечается, что в определенной степени учитывались достижения в системе ФИБА, но гораздо большее значение придавали тому, чего игроки добились, соревнуясь с самыми лучшими (то есть в НБА).
В топ-30 вошли:
Хаким Оладжувон (Нигерия)
Дирк Новицки (Германия)
Яннис Адетокумбо (Греция)
Никола Йокич (Сербия)
Стив Нэш (Канада)
Пау Газоль (Испания)
Тони Паркер (Франция)
Лука Дончич (Словения)
Джоэл Эмбиид (Камерун)
Шэй Гилджес-Александер (Канада)
Дикембе Мутомбо (ДР Конго)
Ману Джинобили (Аргентина)
Эл Хорфорд (Доминиканская Республика)
Руди Гобер (Франция)
Марк Газоль (Испания)
Дражен Петрович (Хорватия)
Яо Мин (Китай)
Предраг Стоякович (Сербия)
Карл-Энтони Таунс (Доминиканская Республика)
Арвидас Сабонис (Литва)
Детлеф Шремпф (Германия)
Владе Дивац (Сербия)
Тони Кукоч (Хорватия)
Роландо Блэкмэн (Панама)
Паскаль Сиакам (Камерун)
Никола Вучевич (Черногория)
Жоаким Ноа (Франция)
Домантас Сабонис (Литва)
Андрей Кириленко (Россия)
Рик Смитс (Нидерланды)