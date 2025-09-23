1

Никола Йокич признан лучшим игроком НБА и главным претендентом на звание MVP, согласно опросу ESPN

Эксперты считают Николу Йокича лучшим игроков НБА.

По итогам опроса ESPN, проведённого Тимом Бонтемпсом среди 20 тренеров, скаутов и руководителей клубов НБА, звезда «Денвера» Никола Йокич вновь возглавил рейтинг лучших игроков лиги и фаворитов в борьбе MVP.

Сербский центровой набрал семь голосов в опросе на звание MVP, а на втором месте оказался Шэй Гилджес-Александер из «Оклахомы» с пятью голосами. Лука Дончич («Лейкерс») набрал четыре, а Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Яннис Адетокумбо («Милуоки») и Энтони Эдвардс («Миннесота») получили по одному голосу.

Что касается лучшего игрока НБА на данный момент, Йокич набрал 19 из 20 возможных голосов, а один достался Луке Дончичу.

Один из руководителей клубов Восточной конференции так прокомментировал выбор серба: «Пока он дышит и ходит, он – лучший игрок НБА».

В прошлом сезоне Йокич провел 70 матчей за «Наггетс» и набирал в среднем 29,6 очка, 12,8 подбора и 10,2 передачи за игру.

