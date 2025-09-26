5

Йокич, Гилджес-Александер и Дончич – лидеры рейтинга игроков НБА-2025 от ESPN

ESPN озвучил лидеров своего рейтинга игроков.

Эксперты проголосовали за лучших баскетболистов НБА по состоянию перед сезоном-2025/26. Лидеры лиги сравнивались каждый с каждым попарно, результаты были собраны в конечный рейтинг Топ-100.

Первое место занял центровой «Денвера», трехкратный MVP лиги Никола Йокич, возглавлявший рейтинг и в прошлом сентябре. Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер – MVP прошедшего чемпионата – поднялся с 4-й строчки на 2-ю. 

Лука Дончич замыкает тройку лидеров.

Топ-10 НБА по версии ESPN:

  1. Никола Йокич («Денвер», прошлое место – 1)

  2. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 4)

  3. Лука Дончич («Лейкерс», 2)

  4. Яннис АдетокумбоМилуоки», 3)

  5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 11)

  6. Энтони Эдвардс («Миннесота», 10)

  7. Стеф Карри («Голден Стэйт», 6)

  8. Леброн Джеймс («Лейкерс», 7)

  9. Кевин Дюрэнт («Хьюстон», 9)

  10. Джейлен Брансон («Нью-Йорк», 12)

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2085 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНикола Йокич
logoНью-Йорк
logoХьюстон
logoЛеброн Джеймс
logoДенвер
logoДжейлен Брансон
logoОклахома-Сити
logoСан-Антонио
logoМилуоки
logoМиннесота
logoЯннис Адетокумбо
logoЭнтони Эдвардс
logoШэй Гилджес-Александер
logoВиктор Вембаньяма
logoЛейкерс
logoСтефен Карри
logoГолден Стэйт
logoЛука Дончич
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йокич остается на вершине рейтинга Топ-100 игроков от The Ringer, Тайриз Халибертон – на 7-й строчке
285 июня, 07:55
Донован Митчелл – в первой сборной НБА, Леброн Джеймс и Стефен Карри – во второй, Джеймс Харден – в третьей
3924 мая, 03:25
НБА объявила основных претендентов на награды по итогам регулярного сезона
4121 апреля, 04:20
Главные новости
Форвард Джейлен Джонсон полностью восстановился после травмы плеча и примет участие в тренировочном лагере «Атланты»
15 минут назад
Джей Джей Редик: «Тренеры-новички редко сразу продлевают контракт, мне повезло с такой поддержкой»
26 минут назад
Билл Чисхолм: «Давайте поднимем столько баннеров в Бостоне, сколько возможно. Сделаю все ради этого»
40 минут назад
Джулиус Рэндл: «Самое счастливое лето за долгое время. Глоток свежего воздуха»
сегодня, 13:15
Защитник ЦСКА Мело Тримбл стал MVP Суперкубка Единой лиги ВТБ
сегодня, 12:59Видео
Редик о Ривзе: «Он действительно силен. Сразу видно, что он провел лето, усердно работая над своим телом»
3сегодня, 12:24
Миикка Мууринен может оказаться в «Панатинаикосе» или «Партизане»
3сегодня, 12:02
Мэтью Ишбиа о расследовании по «Клипперс»: «Балмер говорит, что не делал этого, и я ему верю»
11сегодня, 11:28
Джо Маззулла награждал победителей в упражнениях «Селтикс» пробежками
4сегодня, 11:08
«Индиана» подпишет Делона Райта вместо Монте Морриса
сегодня, 10:47
Ко всем новостям
Последние новости
Джереми Эванс продолжит карьеру в греческом «Миконосе»
5 минут назад
Чемпионат Франции. Первый тур. «Дижон» примет «Ле-Ман»
сегодня, 12:30
Чемпионат Турции. Первый тур. «Анадолу Эфес» встретится с «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 12:30
«Милан» предлагал разделить Евролигу на две конференции, но большинство выступило за старый формат
сегодня, 11:46
Франк Ниликина перейдет в «Олимпиакос», «Партизан» получит компенсацию
сегодня, 07:33
«Портленд» подписал Алекса Риза
сегодня, 06:10
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Айзейя Кэнан получил травму колена в матче Суперкубка с «Дубаем»
сегодня, 05:34
Хуан Нуньес перенесет повторную операцию из-за воспалительной реакции в колене
вчера, 19:56
Яннис Сферопулос о победе над «Дубаем»: «Самое важное – найти командную химию»
вчера, 19:22
Джордан Лойд: «Анадолу Эфес» должен бороться за чемпионство»
вчера, 19:02