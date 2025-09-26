Йокич, Гилджес-Александер и Дончич – лидеры рейтинга игроков НБА-2025 от ESPN

ESPN озвучил лидеров своего рейтинга игроков.

Эксперты проголосовали за лучших баскетболистов НБА по состоянию перед сезоном-2025/26. Лидеры лиги сравнивались каждый с каждым попарно, результаты были собраны в конечный рейтинг Топ-100.

Первое место занял центровой «Денвера », трехкратный MVP лиги Никола Йокич , возглавлявший рейтинг и в прошлом сентябре. Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер – MVP прошедшего чемпионата – поднялся с 4-й строчки на 2-ю.

Лука Дончич замыкает тройку лидеров.

Топ-10 НБА по версии ESPN: