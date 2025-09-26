Йокич, Гилджес-Александер и Дончич – лидеры рейтинга игроков НБА-2025 от ESPN
Эксперты проголосовали за лучших баскетболистов НБА по состоянию перед сезоном-2025/26. Лидеры лиги сравнивались каждый с каждым попарно, результаты были собраны в конечный рейтинг Топ-100.
Первое место занял центровой «Денвера», трехкратный MVP лиги Никола Йокич, возглавлявший рейтинг и в прошлом сентябре. Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер – MVP прошедшего чемпионата – поднялся с 4-й строчки на 2-ю.
Лука Дончич замыкает тройку лидеров.
Топ-10 НБА по версии ESPN:
Никола Йокич («Денвер», прошлое место – 1)
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 4)
Лука Дончич («Лейкерс», 2)
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 3)
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 11)
Энтони Эдвардс («Миннесота», 10)
Стеф Карри («Голден Стэйт», 6)
Леброн Джеймс («Лейкерс», 7)
Кевин Дюрэнт («Хьюстон», 9)
Джейлен Брансон («Нью-Йорк», 12)