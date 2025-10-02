  • Спортс
0

Эргин Атаман о Джеди Османе: «Он провел одну тренировку, завтра утром мы оценим его состояние и примем решение»

Эргин Атаман рассказал о статусе Джеди Османа перед матчем с «Барселоной».

«Джеди Осман провел одну тренировку, завтра утром мы оценим его состояние и примем решение после последнего занятия», – сказал главный тренер «Панатинаикоса».

Турецкий форвард остается под вопросом на матч второго тура Евролиги, продолжая восстановление после травмы, полученной еще на Евробаскете.

В прошлом сезоне Евролиги Джеди Осман провел 39 матчей, набирая в среднем 9,6 очка, 2,7 подбора и 0,7 передачи за 20 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Эргин Атаман
logoПанатинаикос
logoЕвролига
logoДжеди Осман
