Николас Лапровиттола выбыл из состава «Барселоны» на 3 недели из-за проблем с бедром

Николас Лапровиттола опять получил травму.

35-летний аргентинский разыгрывающий начал 5-й сезон в «Барселоне». Прошлый год защитник провел за реабилитацией после разрыва передней крестообразной связки осенью.

В игре Евролиги с «Панатинаикосом» Лапровиттола почувствовал дискомфорт в приводящей мышце левого бедра. Игрок пропустит порядка 3 недель.

Лапровиттола набрал 15 очков (4 из 8 трехочковых), 2 подбора и 9 передач за 22,5 минуты в выигранном гостевом матче с греческим клубом (103:96).

