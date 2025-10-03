0

Энтони Дэвис: «Мы были 30-ми по подборам. Защита зависит от настроя, надо напрягаться»

«Мэверикс» рассчитывают на прогресс в обороне.

Команда намерена исправить положение после выздоровления своих «больших».

«Понятия не имел, пока нам не рассказали в первый день сборов, что мы были 30-ми по подборам.

Так что много работаем над тем, чтобы не смотреть, как мяч летит к корзине, а находить соперника, оттеснять его и потом встречать мяч. Мы можем быть хороши в защите, но надо напрягаться. Она зависит от настроя.

У нас очень атлетичная команда. Куча высоких парней. Если мы будем действовать достаточно энергично, никто не сможет набирать очки из нашей «краски». Даже наши защитники габаритные. Надо расставлять руки, отклонять передачи, делиться информацией и в целом быть активными. И защита наладится», – заключил Энтони Дэвис.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Dallas Hoops Journal
logoЭнтони Дэвис
logoДаллас
logoНБА
