Энтони Дэвис будет действовать в роли Домантаса Сабониса в нападении Джея Триано
Энтони Дэвис рассказал об изменениях в игре «Мэверикс».
Ранее Джейсон Кидд рассказал о роли опытного ассистента Джея Триано, который перешел в команду из «Сакраменто». Специалист будет во многом отвечать за новое нападение «Далласа».
«Движение мяча. Надо добираться до своих позиций и создавать открытые пространства для других парней. У нас куча игроков, которые могут разыгрывать. Так что упор идет на быстрое занятие позиций, обеспечение траекторий, атаку кольца.
Джей Триано показывает, как они использовали Домантаса Сабониса в связующей роли. Будет что-то в этом же плане. Остальные будут отталкиваться от этой идеи», – пояснил Дэвис.
Кто лучший американский игрок в НБА?1992 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Dallas Hoops Journal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости