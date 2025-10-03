2

Энтони Дэвис будет действовать в роли Домантаса Сабониса в нападении Джея Триано

Энтони Дэвис рассказал об изменениях в игре «Мэверикс».

Ранее Джейсон Кидд рассказал о роли опытного ассистента Джея Триано, который перешел в команду из «Сакраменто». Специалист будет во многом отвечать за новое нападение «Далласа».

«Движение мяча. Надо добираться до своих позиций и создавать открытые пространства для других парней. У нас куча игроков, которые могут разыгрывать. Так что упор идет на быстрое занятие позиций, обеспечение траекторий, атаку кольца.

Джей Триано показывает, как они использовали Домантаса Сабониса в связующей роли. Будет что-то в этом же плане. Остальные будут отталкиваться от этой идеи», – пояснил Дэвис.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Dallas Hoops Journal
