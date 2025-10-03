Энтони Дэвис о желании играть на «четверке»: «Дело не в самих позициях, просто быть центровым весь сезон тяжелее для тела»
Энтони Дэвис внес ясность по поводу игровой позиции .
Бигмен «Далласа» заявил, что действительно предпочитает исполнять четвертого номера, но у него при этом нет неприязни к позиции центрового как таковой.
«Дело не в самих позициях, не было у меня проблем с тем, «четверка» это или «пятерка». Просто быть центровым весь матч на протяжении всего сезона тяжелее для тела. Больше напряжения, больше усталости.
Временами я могу и буду подниматься на «пятерку», но если мы говорим про дистанцию сезона, я предпочитаю четвертый номер», – заявил Дэвис.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
