Зайон Уильямсон и Трей Мерфи набрали 33 очка в предсезонном матче с «Мельбурном»
«Пеликанс» победили австралийский клуб – 107:97.
Звездный форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон провел на паркете 15,5 минуты и набрал 15 очков (5 из 8 с игры, 5 из 7 штрафных), 2 подбора, 5 передач и 2 перехвата.
Форвард Трей Мерфи добавил 18 очков при 7 реализованных бросках с игры из 13 за 19 минут на площадке.
В составе «Мельбурна» самым результативным стал защитник Милтон Дойл – 25 очков (9 из 21 с игры).
Кто лучший американский игрок в НБА?1878 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
