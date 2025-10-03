Зайон Уильямсон и Трей Мерфи набрали 33 очка в предсезонном матче с «Мельбурном»

«Пеликанс» победили австралийский клуб – 107:97.

Звездный форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон провел на паркете 15,5 минуты и набрал 15 очков (5 из 8 с игры, 5 из 7 штрафных), 2 подбора, 5 передач и 2 перехвата.

Форвард Трей Мерфи добавил 18 очков при 7 реализованных бросках с игры из 13 за 19 минут на площадке.

В составе «Мельбурна» самым результативным стал защитник Милтон Дойл – 25 очков (9 из 21 с игры).