Джордан Пул: «Я побеждал с «Уорриорз», потом был сложный опыт в «Уизардс». Постараюсь объединить это и вывести «Пеликанс» в плей-офф»

Джордан Пул считает, что накопленный опыт поможет ему в новой команде.

Новобранец «Пеликанс» становился чемпионом НБА с «Голден Стэйт», а затем был обменян в перестраивающийся «Вашингтон».

«В обоих случаях многому учишься. Поначалу было много побед и всего с этим связанного, учишься находить свое место и приносить пользу на площадке. А потом, в Вашингтоне, все было совершенно иначе, сложнее. Но и здесь много полезного. Ты уже пробуешь себя в роли лидера, учишься взаимодействовать с молодыми ребятами, справляться со взлетами и падениями перестройки.

Все это подготовило меня к сегодняшней ситуации. Будет здорово собрать все воедино и попытаться вывести «Новый Орлеан» в плей-офф. Мы стремимся вернуться в плей-офф, такова наша цель», – заявил 26-летний защитник.

Кто лучший американский игрок в НБА?1755 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
logoВашингтон
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoДжордан Пул
logoНовый Орлеан
