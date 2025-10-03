Джордан Пул: «Я побеждал с «Уорриорз», потом был сложный опыт в «Уизардс». Постараюсь объединить это и вывести «Пеликанс» в плей-офф»

Джордан Пул считает, что накопленный опыт поможет ему в новой команде.

Новобранец «Пеликанс» становился чемпионом НБА с «Голден Стэйт », а затем был обменян в перестраивающийся «Вашингтон ».

«В обоих случаях многому учишься. Поначалу было много побед и всего с этим связанного, учишься находить свое место и приносить пользу на площадке. А потом, в Вашингтоне, все было совершенно иначе, сложнее. Но и здесь много полезного. Ты уже пробуешь себя в роли лидера, учишься взаимодействовать с молодыми ребятами, справляться со взлетами и падениями перестройки.

Все это подготовило меня к сегодняшней ситуации. Будет здорово собрать все воедино и попытаться вывести «Новый Орлеан » в плей-офф. Мы стремимся вернуться в плей-офф, такова наша цель», – заявил 26-летний защитник.