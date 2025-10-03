Похудевшего Зайона Уильямсона сфотографировали с голым торсом

Зайон Уильямсон впечатлил своей физической формой.

Звездный форвард «Пеликанс» предстал с голым торсом во время тренировки в Австралии, где его команда сыграет в предсезонных матчах.

В межсезонье 25-летний баскетболист сбросил вес и привел себя в форму.