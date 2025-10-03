Похудевшего Зайона Уильямсона сфотографировали с голым торсом
Зайон Уильямсон впечатлил своей физической формой.
Звездный форвард «Пеликанс» предстал с голым торсом во время тренировки в Австралии, где его команда сыграет в предсезонных матчах.
В межсезонье 25-летний баскетболист сбросил вес и привел себя в форму.
Кто лучший американский игрок в НБА?1718 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBL
