Зайон Уильямс показал данк с полным оборотом на открытой тренировке в Мельбурне

Зайон Уильямс продемонстрировал свою форму.

Похудевший форвард «Нового Орлеана» продемонстрировал фирменный данк с полным оборотом на открытой тренировке в Австралии.

«Пеликанс» проведут 2 предсезонных матча с командами из Мельбурна.

Кто лучший американский игрок в НБА?1098 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Нового Орлеана»
logoБаскетбол - видео
logoЗайон Уильямсон
logoНовый Орлеан
logoНБА
