Зайон Уильямс показал данк с полным оборотом на открытой тренировке в Мельбурне
Зайон Уильямс продемонстрировал свою форму.
Похудевший форвард «Нового Орлеана» продемонстрировал фирменный данк с полным оборотом на открытой тренировке в Австралии.
«Пеликанс» проведут 2 предсезонных матча с командами из Мельбурна.
Кто лучший американский игрок в НБА?1098 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Нового Орлеана»
