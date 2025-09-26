«Портленд» подписал Алекса Риза

26-летний Риз присоединился к «Блэйзерс».

По информации инсайдера Майкла Скотто, «Портленд » заключил контракт с форвардом Алексом Ризом (206 см). О деталях соглашения не сообщается, но, вероятнее всего, это сделка типа Exhibit 10, которая позволит «Блэйзерс» отправить баскетболиста в свой фарм-клуб в G-лиге после отчисления.

Прошлый сезон был дебютным для Риза в НБА . Он провел 15 матчей за «Оклахому» и «Филадельфию» набирая в среднем 5,3 очка и 3,3 подбора за 15,3 минуты на паркете.

Показатели форварда в G-лиге составили 16,1 очка при 45,1% с игры и 39,3% из-за дуги, 6,9 подбора, 1,8 блок-шота и 1,2 перехвата в среднем за встречу.