Дэмиан Лиллард: «Скорее всего, вернусь к началу следующего сезона»
Дэмиан Лиллард рассказал о сроках своего возвращения на паркет.
«Скорее всего, вернусь к началу следующего сезона. С ахиллом шутки плохи», – сказал 35-летний разыгрывающий в беседе с блоггером iShowSpeed.
Дэмиан Лиллард порвал ахиллово сухожилие 27 апреля, в матче плей-офф между «Милуоки» и «Индианой».
В июле баскетболист подписал трехлетний контракт на 42 млн долларов с «Портлендом», вернувшись в команду, где провел первые 11 сезонов карьеры в НБА.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал Live Speedy
