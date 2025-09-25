Дэмиан Лиллард: «Скорее всего, вернусь к началу следующего сезона»

Дэмиан Лиллард рассказал о сроках своего возвращения на паркет.

«Скорее всего, вернусь к началу следующего сезона. С ахиллом шутки плохи», – сказал 35-летний разыгрывающий в беседе с блоггером iShowSpeed.

Дэмиан Лиллард порвал ахиллово сухожилие 27 апреля, в матче плей-офф между «Милуоки» и «Индианой».

В июле баскетболист подписал трехлетний контракт на 42 млн долларов с «Портлендом », вернувшись в команду, где провел первые 11 сезонов карьеры в НБА .