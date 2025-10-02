Купер Флэгг поставил блок-шот Энтони Дэвису на тренировке «Далласа»
Первый номер драфта НБА-2025 впечатлил на первой тренировке «Маверикс».
В сети появилось видео с открытия тренировочного лагеря «Далласа».
Кто лучший американский игрок в НБА?676 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница MavsMuse в соцсети X
