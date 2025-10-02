Кендрик Перкинс о форме Энтони Дэвиса: «Я разочарован, потому что ожидал, что он появится в тренировочном лагере в полном боевом настрое»

Кендрик Перкинс раскритиковал физическую форму Энтони Дэвиса.

«Я считаю, что это неправильный подход. Во-первых, к вам лагерь прибывает Купер Флэгг, первый номер драфта – какой пример ты ему подаешь?

Во-вторых, ты играешь в сильной Западной конференции с жесткой конкуренцией.

В-третьих, тебя обменяли на суперзвезду международного уровня, и теперь ты должен заменить этого парня.

Вот почему к тренировочному лагерю нужно подходить в форме. Я немного разочарован Энтони Дэвисом , потому что ожидал, что он придет в полном боевом настрое», – сказал Перкинс .