Кендрик Перкинс о форме Энтони Дэвиса: «Я разочарован, потому что ожидал, что он появится в тренировочном лагере в полном боевом настрое»
Кендрик Перкинс раскритиковал физическую форму Энтони Дэвиса.
«Я считаю, что это неправильный подход. Во-первых, к вам лагерь прибывает Купер Флэгг, первый номер драфта – какой пример ты ему подаешь?
Во-вторых, ты играешь в сильной Западной конференции с жесткой конкуренцией.
В-третьих, тебя обменяли на суперзвезду международного уровня, и теперь ты должен заменить этого парня.
Вот почему к тренировочному лагерю нужно подходить в форме. Я немного разочарован Энтони Дэвисом, потому что ожидал, что он придет в полном боевом настрое», – сказал Перкинс.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
