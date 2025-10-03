  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «На сегодня все». Сотрудник «Клипперс» забрал микрофон у журналистки ESPN после вопроса Ленарду о сделке Aspiration
0

«На сегодня все». Сотрудник «Клипперс» забрал микрофон у журналистки ESPN после вопроса Ленарду о сделке Aspiration

Рамона Шелберн рассказала об инциденте на пресс-конференции Кавая Ленарда.

Сотрудник пресс-службы «Клипперс» забрал микрофон у журналистки ESPN после вопроса звездному форварду о скандальной сделке с компанией Aspiration.

«Когда я задала вопрос, подошел кто-то из их пресс-службы и забрал микрофон со словами «У вас на сегодня все».

Право задать вопрос перешло к клубному ТВ-репортеру, который спрашивал о здоровье в межсезонье, а затем к их радиоведущему – прозвучал вопрос, который был больше связан с баскетболом», – заявила Шелберн.

По словам журналистки, ей и другим пяти-шести коллегам, которые собирались обсудить с Ленардом подозрительный контракт, не дали высказаться.

«Мы обсудили это перед пресс-конференцией, я сказала: «Итак, мы все будем задавать вопросы об Aspiration , верно?» Это было его первое публичное выступление. Я предложила ребятам объединиться. Вероятно, это единственный раз, когда он вообще станет отвечать на эти вопросы», – рассказала Шелберн.

Кто лучший американский игрок в НБА?1718 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
logoКавай Ленард
logoКлипперс
logoНБА
Рамона Шелберн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайрон Лю: «Мы измотали Джеймса Хардена в прошлом сезоне, не хотим повторения»
вчера, 10:10
Джон Коллинз о разговорах с Ленардом: «Он не любитель болтать. Только конкретика»
230 сентября, 05:31
Кавай Ленард о расследование в отношении «Клипперс»: «НБА сделает свою работу. Никто из нас не делал ничего плохого»
1329 сентября, 21:19
Главные новости
Яннис Адетокумбо отправился в Майами, чтобы присоединиться к «Милуоки»
1 минуту назад
Басист RHCP Фли об обмене Дончича: «Услышал об этом от Бена Стиллера. Я послал его подальше, потом посмотрел новости в телефоне и свалился на пол»
8 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Не думаю, что я неудержим. Но меня очень-очень-очень-очень-очень-очень сложно, очень сложно, очень-очень сложно остановить»
217 минут назад
Похудевшего Зайона Уильямсона сфотографировали с голым торсом
637 минут назадФото
Джефф Тиг: «С Лукой и Леброном «Лейкерс» будут в Топ-5, но команда в целом мне не нравится. Не верю в них»
58 минут назад
Джонатан Куминга: «Люди думают, будто я забочусь только об атаке. Но я считаю, что стал намного лучше в обоих аспектах»
1сегодня, 05:28
Джонатан Куминга о продлении контракта: «Буду работать и помогать команде побеждать. Каждому хочется задержаться где-то подольше, посмотрим»
2сегодня, 05:22
Софи Каннингем о женской НБА: «Смотреть матчи неинтересно – все тупо пытаются убить друг друга. Только так здесь можно выжить»
1сегодня, 05:11
Лука Дончич о серьезных нагрузках на тренировках «Лейкерс»: «Все отлично. Все в команде в хорошей форме»
сегодня, 04:55
Сет Карри: «Я попытался выкупить у Стефа номер «30». А он сказал, что деньги ему не нужны»
4сегодня, 04:41
Ко всем новостям
Последние новости
Тайлер Хирро: «Собираюсь быстрее всех в истории вернуться после операции на лодыжке»
40 минут назад
Келси Митчелл: «Буквально играла до тех пор, пока у меня не отвалились колеса, лол»
сегодня, 05:03
Костас Папаниколау стал рекордсменом по числу игр за «Олимпиакос»
вчера, 20:53
Еврокубок. «Будучность» уверенно победила «Лондон»
1вчера, 20:35
Иммануэл Куикли: «Думаю, смогу бросать по 10 трехочковых за игру»
4вчера, 19:27
Миикка Мууринен не сыграет против «Милана»
вчера, 17:52
Эргин Атаман о Джеди Османе: «Он провел одну тренировку, завтра утром мы оценим его состояние и примем решение»
вчера, 16:37
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл МБА
вчера, 15:50
Тэйлен Хортон-Такер о Шарунасе Ясикявичюсе: «Он никому не позволяет халтурить»
вчера, 15:46
Энтони Блэк о Джейсе Ричардсоне: «Он невероятно быстрый»
1вчера, 14:59