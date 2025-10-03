«На сегодня все». Сотрудник «Клипперс» забрал микрофон у журналистки ESPN после вопроса Ленарду о сделке Aspiration

Рамона Шелберн рассказала об инциденте на пресс-конференции Кавая Ленарда.

Сотрудник пресс-службы «Клипперс» забрал микрофон у журналистки ESPN после вопроса звездному форварду о скандальной сделке с компанией Aspiration.

«Когда я задала вопрос, подошел кто-то из их пресс-службы и забрал микрофон со словами «У вас на сегодня все».

Право задать вопрос перешло к клубному ТВ-репортеру, который спрашивал о здоровье в межсезонье, а затем к их радиоведущему – прозвучал вопрос, который был больше связан с баскетболом», – заявила Шелберн.

По словам журналистки, ей и другим пяти-шести коллегам, которые собирались обсудить с Ленардом подозрительный контракт, не дали высказаться.

«Мы обсудили это перед пресс-конференцией, я сказала: «Итак, мы все будем задавать вопросы об Aspiration , верно?» Это было его первое публичное выступление. Я предложила ребятам объединиться. Вероятно, это единственный раз, когда он вообще станет отвечать на эти вопросы», – рассказала Шелберн.