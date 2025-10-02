0

Тайрон Лю: «Мы измотали Джеймса Хардена в прошлом сезоне, не хотим повторения»

Тайрон Лю рассказал о планах на основного разыгрывающего.

Главный тренер «Клипперс» хочет снизить степень задействования Джеймса Хардена.

«Мы не хотим повторения прошлого сезона. Такой нагрузки. Нам пришлось действовать так в прошлом году, чтобы держаться на плаву, пока не было Кавая Ленарда. Но Джеймс не может снова этим заниматься весь сезон.

В последние 25 матчей «регулярки», когда вернулся Кавай, мы, кажется, были вторыми по атаке и первыми в защите. Когда все здоровы, у нас не должно быть проблем с набором очков.

В прошлом чемпионате Джеймс участвовал в каждом владении, он и Норман Пауэлл. Очень большая нагрузка, которая измотала его к последним неделям чемпионата. Наша вина, но это было необходимо, чтобы попасть в плей-офф. Не говорю, что он будет много пропускать, но его степень задействования будет не такой высокой», – заключил Лю.

В регулярном сезоне-2024/25 Харден был 5-м (2789) по игровому времени и 17-18-м (29,6) по проценту задействования (USG).

Кто лучший американский игрок в НБА?1151 голос
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Томера Азарли
logoДжеймс Харден
logoНБА
logoТайрон Лю
logoКавай Ленард
logoКлипперс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайрон Лю: «Кавай хочет играть через боль, но мы должны его защищать»
227 августа, 20:59
Крис Пол: «Жизнь течет, у меня будет другая роль в «Клипперс». Но я пойду на все ради команды»
131 июля, 06:59
Кендрик Перкинс: «Среди команд Калифорнии поставил бы межсезонье «Клипперс» третьим за «Лейкерс» и «Уорриорз»
3423 июля, 05:20
Главные новости
Энтони Дэвис: «Сгоняю вес по ходу сезона и становлюсь слишком легким»
19 минут назад
Роберт Орри: «Леброн Джеймс никуда не уйдет из «Лейкерс», слишком много факторов против»
240 минут назад
Энтони Эдвардс о целях: «MVP и титул, DPOY взять тяжело, двое из лучших защитников у меня в команде»
159 минут назад
Богдан Богданович: «Травма оказалась не такой серьезной. 5-я неделя, все уже нормально»
2сегодня, 10:22
Зайон Уильямсон показал данк с полным оборотом на открытой тренировке в Мельбурне
3сегодня, 09:50Видео
Пи Джей Вашингтон, Брэндон Уильямс и Данте Экзам пропускают тренировки «Далласа»
сегодня, 09:33
Никола Йокич о новом правиле по дальним броскам под сирену: «Брат очень рад, постоянно говорил мне не делать этого»
2сегодня, 09:18
Бывший сотрудник «Сиксерс»: «Организация построена вокруг одного парня, который никому не доверяет и держится особняком»
5сегодня, 08:57
Джа Морэнт стал первым клиентом новой консультационной фирмы своих родственников
5сегодня, 08:40
«Иногда будет справляться, иногда нет, но мы его поддержим». Кевин Портер получит роль стартового разыгрывающего «Бакс»
2сегодня, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» примет МБА
сегодня, 07:25
Еврокубок. «Лондон» примет «Будучность»
1сегодня, 07:10
Скотти Барнс: «Мы определенно рассчитываем попасть в плей-офф и выиграть там несколько матчей»
2вчера, 20:26
Еврокубок. «Литкабелис» обыграл «Бешикташ», «Бурк» без проблем победил «Тренто» и другие результаты
1вчера, 20:10
Рэджон Рондо присоединился к тренировочному лагерю «Милуоки»
4вчера, 19:20Фото
Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» проиграло «Надежде», УГМК разгромил «Энергию» и другие результаты
вчера, 17:25
Де’Энтони Мелтон, скорее всего, пропустит начало регулярного сезона
вчера, 17:21
Джонатан Куминга присоединится к тренировочному лагерю «Уорриорз» и проведет первую тренировку с командой
вчера, 16:25
Донован Уильямс присоединится к тренировочному лагерю «Нью-Йорка»
1вчера, 14:59
Георгиос Барцокас о Франке Ниликине: «Я впечатлен тем, как быстро Франк понял наш стиль, но в матче против «Реала» он еще не сыграет»
вчера, 14:42