Тайрон Лю: «Мы измотали Джеймса Хардена в прошлом сезоне, не хотим повторения»

Тайрон Лю рассказал о планах на основного разыгрывающего.

Главный тренер «Клипперс » хочет снизить степень задействования Джеймса Хардена .

«Мы не хотим повторения прошлого сезона. Такой нагрузки. Нам пришлось действовать так в прошлом году, чтобы держаться на плаву, пока не было Кавая Ленарда . Но Джеймс не может снова этим заниматься весь сезон.

В последние 25 матчей «регулярки», когда вернулся Кавай, мы, кажется, были вторыми по атаке и первыми в защите. Когда все здоровы, у нас не должно быть проблем с набором очков.

В прошлом чемпионате Джеймс участвовал в каждом владении, он и Норман Пауэлл. Очень большая нагрузка, которая измотала его к последним неделям чемпионата. Наша вина, но это было необходимо, чтобы попасть в плей-офф. Не говорю, что он будет много пропускать, но его степень задействования будет не такой высокой», – заключил Лю.

В регулярном сезоне-2024/25 Харден был 5-м (2789) по игровому времени и 17-18-м (29,6) по проценту задействования (USG).