Джон Коллинз о разговорах с Ленардом: «Он не любитель болтать. Только конкретика»

Джон Коллинз рассказал о специфике общения с Каваем Ленардом.

«Я очень рад, что смогу научиться у Кавая каким-то вещам в защите. Точно рад тому, что больше он не будет держать меня.

Ленард не любитель болтать, это известный момент. Но мы говорили о том, что самое главное для нас – победить. Только конкретика, что по этому поводу можно еще сказать», – заявил новобранец «Клипперс».