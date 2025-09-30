1

Джон Коллинз о разговорах с Ленардом: «Он не любитель болтать. Только конкретика»

Джон Коллинз рассказал о специфике общения с Каваем Ленардом.

«Я очень рад, что смогу научиться у Кавая каким-то вещам в защите. Точно рад тому, что больше он не будет держать меня.

Ленард не любитель болтать, это известный момент. Но мы говорили о том, что самое главное для нас – победить. Только конкретика, что по этому поводу можно еще сказать», – заявил новобранец «Клипперс».

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3571 голос
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
