2

Кавай Ленард о расследование в отношении «Клипперс»: «НБА сделает свою работу. Никто из нас не делал ничего плохого»

Кавай впервые прокомментировал расследование вокруг его контракта с Aspiration.

«НБА сделает свою работу. Никто из нас не делал ничего плохого. Вот и все. Мы сами запросили расследование. Это не будет отвлекать меня или остальную команду

Я понимал все условия контракта c Aspiration и услуги, которые должен был предоставить. Не увлекаюсь теориями заговора или «кликбейтной» журналистикой.

Это старая история. Для вас это новое, но компания обанкротилась уже давно, и мы знали, что это произойдет», – сказал  форвард «Клипперс».

Источник: Sports Illustrated
