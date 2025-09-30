Кавай Ленард о расследование в отношении «Клипперс»: «НБА сделает свою работу. Никто из нас не делал ничего плохого»
Кавай впервые прокомментировал расследование вокруг его контракта с Aspiration.
«НБА сделает свою работу. Никто из нас не делал ничего плохого. Вот и все. Мы сами запросили расследование. Это не будет отвлекать меня или остальную команду
Я понимал все условия контракта c Aspiration и услуги, которые должен был предоставить. Не увлекаюсь теориями заговора или «кликбейтной» журналистикой.
Это старая история. Для вас это новое, но компания обанкротилась уже давно, и мы знали, что это произойдет», – сказал форвард «Клипперс».
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sports Illustrated
