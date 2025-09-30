Джерами Грант: «Не ожидаю, что буду выходить со скамейки»

Джерами Грант уверен, что останется в стартовой пятерке «Портленда».

Этим межсезоньем «Портленд » усилил состав ветеранами, подписав Дэмиана Лилларда (который пропустит предстоящий сезон ) и получив Дрю Холидэя в результате обмена. При этом несколько молодых игроков хорошо проявили себя в прошлом сезоне, поэтому стартовая пятерка команды пока остается неопределенной.

Тем не менее, 31-летний форвард считает, что будет играть с первых минут. На вопрос о возможной роли запасного игрока он ответил: «Не ожидаю, что буду выходить со скамейки».

Джерами Грант провел 164 матча за три сезона в составе «Трэйл Блэйзерс» и в каждом из них выходил в старте.