2

Джерами Грант: «Не ожидаю, что буду выходить со скамейки»

Джерами Грант уверен, что останется в стартовой пятерке «Портленда».

Этим межсезоньем «Портленд» усилил состав ветеранами, подписав Дэмиана Лилларда (который пропустит предстоящий сезон) и получив Дрю Холидэя в результате обмена. При этом несколько молодых игроков хорошо проявили себя в прошлом сезоне, поэтому стартовая пятерка команды пока остается неопределенной.

Тем не менее, 31-летний форвард считает, что будет играть с первых минут. На вопрос о возможной роли запасного игрока он ответил: «Не ожидаю, что буду выходить со скамейки».

Джерами Грант провел 164 матча за три сезона в составе «Трэйл Блэйзерс» и в каждом из них выходил в старте.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Шона Хайкина в соцсети X
logoДжерами Грант
logoПортленд
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ян Хансэнь о седьмой игре финала-2016 «Кэвс» – «Уорриорс»: «Она показалась мне очень скучной»
1227 сентября, 10:41
Скут Хендерсон получил травму задней поверхности бедра и выбыл на 4-8 недель
426 сентября, 18:47
«Портленд» подписал Алекса Риза
26 сентября, 06:10
Главные новости
Остин Ривз: «Могу стать «оллстаром», но не хочу делать этого в слабой команде»
115 минут назад
Евролига. «Дубай» играет с «Партизаном», «Панатинаикос» примет «Баварию» и другие матчи
1126 минут назад
Йонас Валанчюнас о «Денвере»: «Я счастлив быть здесь и хочу побеждать»
31 минуту назад
Кевин Дюрэнт: «Шенгюн – универсальный центровой, который при этом обращается с мячом как разыгрывающий»
сегодня, 15:21
Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Самарой»
7сегодня, 12:18
Пи Джей Дозьер пропустит матч «Анадолу Эфеса» против «Маккаби». Участие Шейна Ларкина под вопросом.
сегодня, 15:03
Де’Аарон Фокс может пропустить старт сезона НБА
2сегодня, 14:17
Лука Банки – новый главный тренер сборной Италии
сегодня, 13:59Фото
Душан Алимпиевич станет новым главным тренером сборной Сербии
2сегодня, 13:17
Дрэймонд Грин: «Куминга хочет быть в «Голден Стэйт». И он сам говорил мне об этом»
7сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Хапоэль Иерусалим» встретится с «Гамбургом», «Шленск» сыграет с «Нептунасом» и другие матчи
226 минут назад
Стерлинг Браун: «Наша цель – выиграть Евролигу»
52 минуты назад
«Орландо» рассчитывает на возвращение Джейлена Саггса к старту сезона
сегодня, 13:43
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» примет «Нантер»
сегодня, 12:18
«Партизан» продлил контракт с Марио Накичем
сегодня, 07:02
Брюс Браун: «Это были долгие два года, сплошные проигрыши… Счастлив вернуться в «Денвер»
2сегодня, 06:41
Брэндон Ингрэм о Торонто: «В отличие от Нового Орлеана, арена заполнена на каждой игре, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь»
1сегодня, 06:24
Пэт Спенсер подписал с «Голден Стэйт» двухсторонний контракт
6вчера, 20:49
Ален Омич близок к переходу в «Уралмаш»
11вчера, 20:09
Октавиус Эллис выбыл на три недели из-за травмы икроножной мышцы
2вчера, 19:53