Скут Хендерсон получил травму задней поверхности бедра и выбыл на 4-8 недель
Скут Хендерсон получил травму.
У 21-летнего разыгрывающего «Портленда», 3-го номера драфта-2023, разрыв в задней поверхности левого бедра. Травма случилась во время тренировки на этой неделе.
Клуб сообщает, что восстановление займет от 4 до 8 недель. Хендерсон пропустит начало нового сезона.
Защитник набирал 12,7 очка, 3 подбора, 5,1 передачи и 1 перехват за 26,6 минуты в среднем в прошлом чемпионате.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Портленда»
