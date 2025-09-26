1

Скут Хендерсон получил травму задней поверхности бедра и выбыл на 4-8 недель

Скут Хендерсон получил травму.

У 21-летнего разыгрывающего «Портленда», 3-го номера драфта-2023, разрыв в задней поверхности левого бедра. Травма случилась во время тренировки на этой неделе.

Клуб сообщает, что восстановление займет от 4 до 8 недель. Хендерсон пропустит начало нового сезона.

Защитник набирал 12,7 очка, 3 подбора, 5,1 передачи и 1 перехват за 26,6 минуты в среднем в прошлом чемпионате.

Источник: Официальный сайт «Портленда»
